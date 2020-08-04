Топ-менеджера Ubisoft уволили за сексуальные домогательства

Вице-президент креативного и редакционного отделов Ubisoft Томми Франсуа был уволен. Причиной отставки топ-менеджера стали обвинения в сексуальном домогательстве. Об уходе Франсуа сообщил гендиректор Ubisoft Ив Гиймо.
В течение последнего месяца Франсуа находился в административном отпуске. В это время компания проводила собственное расследование скандалов с домогательствами высокопоставленных сотрудников, включая Франсуа.
«Теперь очевидно, что некоторые сотрудники предали доверие, которое им было оказано. Они не соответствовали ценностям нашей компании. Я никогда не шёл на компромисс с ценностями и этикой, никогда не буду это делать», — приводит слова Гиймо Business Insider.
Ранее по той же причине Ubisoft уволила креативного директора Сержа Эскоета. Также в отставку были отправлены вице-президент Максим Беланд, директор канадских студий Яннис Маллат и глава международного HR-отдела Сесиль Корне.
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