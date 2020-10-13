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iPhone 12 будет стоить $ 799

iPhone 12 будет стоить $ 799
Киберспорт 0

Apple объявила, сколько будет стоить их новый смартфон. За базовую версию iPhone 12 будут просить $ 799. iPhone 12 Mini обойдётся покупателям в $ 699.

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Смартфон получит алюминиевые рамки и плоское стекло на фронтальной и тыльной панелях, будет оснащаться OLED-дисплеем Super Retina XDR и поддерживать 5G. iPhone 12 будет на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче iPhone 11. По словам Apple, iPhone 12 сможет выдерживать падения в 4 раза лучше, чем iPhone 11.

iPhone 12 будет доступен в корпусе чёрного, синего, зелёного, красного и белого цветов.

Помимо базовой модели будет доступна флагманская модель iPhone 12 в двух вариантах — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Флагманская модель будет поставляться в четырёх цветовых решениях — в чёрном, серебряном, золотом и светло-голубом цвете.

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