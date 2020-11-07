«Solo не ищет новую команду». V1lat — о судьбе бывшей основы Virtus.pro по Dota 2

Экс-основной состав Virtus.pro по Dota 2 во главе с Алексеем Solo Березиным может продолжить выступать вместе под другим тегом. Об этом в «Твиттере» написал комментатор Виталий V1lat Волочай.

«Думаю, что Solo команду не ищет, так как состав Virtus.pro не распадался. Игроки просто ушли из клуба», — написал V1lat.

Пост Волочая стал ответом на реплику комментатора Рустама Adekvat Малютова, предположившего, что Solo мог бы стать тренером нового состава VP.

Бывший основной состав Virtus.pro по Dota 2 в лице Алексея Solo Березина, Игоря iLTW Филатова, Бакыта Zayac Эмилжанова, Владимира No[o]ne Миненко и Романа Resolut1on Фоминка был отправлен в инактив 23 сентября. На смену киберспортсменам пришла пятёрка из состава VP.Prodigy. Об этом решении руководство организации объявило 5 ноября на официальном сайте команды.