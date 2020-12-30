Вышел первый геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Общественности был представлен первый геймлейный тизер готовящейся к релизу игры S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике, размещённом на официальном канале IGN в YouTube, показаны кадры от лица главного героя по прозвищу Скиф, который укрывается в полуразрушенном здании от некой аномалии.
Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 получит временную эксклюзивность на Xbox. Это значит, что игра выйдет одновременно на PC и Xbox Series X. А вот тем, кто приобрёл PlayStation 5, придётся набраться терпения и подождать. Сколько именно придётся ждать, неизвестно. Релиз игры на PlayStation 5 может задержаться как на несколько недель, так и на несколько месяцев.
Ранее стало известно также, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консолях предыдущего поколения — PS4 и Xbox One. По словам менеджер GSC Game World по связям с общественностью Захара Бочарова, «старые консоли не вывезут ни картинки, ни масштабов игры».
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