S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет только на PC и Xbox

Менеджер GSC Game World Захар Бочаров рассказал, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет только на двух платформах. «Только PC и Xbox Series X/S», — написал он в «Твиттере».

И хотя про PlayStation 5 ничего не сказано, исключать появления игры на этой системе всё же нельзя. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 может состояться, но намного позже релиза на PC и Xbox. Пользователи, прокомментировавшие запись Захара, думают, что эксклюзив будет временным. «Разработчики не могут говорить о PlayStation 5 из-за контракта с Microsoft», — считают игроки.

30 декабря разработчики представили первый геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике были показаны кадры от лица главного героя по прозвищу Скиф, который укрывается в полуразрушенном здании от некой аномалии.