В 2020 году спрос на аренду игровых консолей в России увеличился на 148%

Спрос на аренду игровых консолей в 2020 году в России вырос на 148%, информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Услуги».

Примечательно, что увеличение спроса на аренду игровых приставок не оказало влияния на реализацию этих устройств в рознице. Как отметили в издании, по оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году было продано 760 тыс. приставок на 14,7 млрд рублей. Наибольший интерес к консолям отмечался в период с конца марта по май 2020 года. Его увеличение произошло также с середины ноября по декабрь после появления нового поколения PlayStation и Xbox.



Ранее сообщалось, что запуск консоли нового поколения PlayStation 5 стал самым успешным для Sony Interactive Entertainment и крупнейшим в истории игровых консолей.