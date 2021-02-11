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В 2020 году спрос на аренду игровых консолей в России увеличился на 148%

В 2020 году спрос на аренду игровых консолей в России увеличился на 148%
Киберспорт 0

Спрос на аренду игровых консолей в 2020 году в России вырос на 148%, информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Услуги».

Примечательно, что увеличение спроса на аренду игровых приставок не оказало влияния на реализацию этих устройств в рознице. Как отметили в издании, по оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году было продано 760 тыс. приставок на 14,7 млрд рублей. Наибольший интерес к консолям отмечался в период с конца марта по май 2020 года. Его увеличение произошло также с середины ноября по декабрь после появления нового поколения PlayStation и Xbox.

Ранее сообщалось, что запуск консоли нового поколения PlayStation 5 стал самым успешным для Sony Interactive Entertainment и крупнейшим в истории игровых консолей.

Стало известно, сколько PlayStation 5 было продано по всему миру в 2020 году
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