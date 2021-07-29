A Plague Tale: Innocence станет следующей бесплатной игрой в Epic Games Store

Обновилась еженедельная раздача игр в Epic Games Store. В этот раз можно забрать две игры: Mothergunship и Train Sim World 2. Они будут доступны до 5 августа. С 5 по 12 число обладатели учётной записи EGS смогут получить A Plague Tale: Innocence и Speed Brawl.

Новость по теме Hunter’s Arena: Legends и Tennis World Tour 2 станут бесплатными в PS Plus в августе

Коротко о каждой игре:

Mothergunship представляет собой динамичную игру в жанре roguelike (рогалик). Игрокам нужно взять на себя роль солдата и спасти Землю от инопланетного захвата. Доступен широкий арсенал и большой бестиарий противников.

Train Sim World 2 — симулятор, в котором игрокам предстоит управлять множеством легендарных и высокоскоростных поездов. Разработчики добавили в тайтл немного реализма, чтобы игровой процесс ощущался лучше.

Каждую неделю по четвергам магазин Epic Games Store устраивает бесплатную раздачу видеоигр. Они всегда разные: небольшие инди, шутеры, стратегии, а иногда и высокобюджетные тайтлы. Сейчас можно забрать две игры, но иногда в раздаче участвуют и три.