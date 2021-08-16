«Кто теперь драконорождённый?» В Skyrim запечатлели великана верхом на драконе

The Elder Scrolls 5: Skyrim вышла в 2011 году, но игра до сих пор жива благодаря фанатам. Одна из причин культовости этой игры — различные баги, которые создают нелепые ситуации. Пользователь реддита под ником the_woolsey_mammoth опубликовал небольшой отрезок, на котором можно увидеть великана верхом на драконе около Вайтрана.
«Больше всего мне нравится реакция великана. Он будто на секунду оборачивается, замечает Довакина и быстро отворачивается. Создается чувство, будто его истинное «я» в этот момент было раскрыто», — отметил пользователь Purple-Concentrate13.
Многие в комментариях сошлись во мнении, что видят это зрелище впервые. Часть геймеров поблагодарила the_woolsey_mammoth и выразила желание создать полноценный мод, который позволил бы великанам передвигаться на драконах.
15 июля инсайдер Том Хендерсон сообщил, что в мультиплеере Call of Duty: Vanguard будет рекордное количество карт — 16 штук. Это в два раза больше, чем было на старте в Black Ops Cold War.
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