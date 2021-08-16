Полиция моды, откройте! В шутере Fashion Police Squad предстоит стильно одевать врагов

В 2022 году финская студия Mopeful Games выпустит свою дебютную игру — Fashion Police Squad. Это пиксельный шутер от первого лица в стиле DOOM. В нём нужно играть за сержанта полиции по имени Джес и следить за тем, чтобы в городе никто не нарушал модный закон. Демоверсия доступна в Steam. Видео с демонстрацией игрового процесса можно посмотреть ниже.

Бороться с нарушителями моды можно разными способами. В оружейном арсенале игроков будут швейная машинка, ремень, гардеробная пушка и красящая винтовка. Сражаться нужно с теми, кто, например, носит носки с сандалиями или сползающие штаны. Ведь это совсем не модно.

По словам разработчиков, ключевой особенностью Fashion Police Squad станет разнообразный подход к преступлениям. Для решения проблем носков с сандалиями придут особые гномы, а для подтягивания штанов нужен ремень.

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Скриншоты Fashion Police Squad

Геймеру удалось увидеть в Skyrim необычную ситуацию. Великан оседлал дракона и взмыл на нём в воздух. Игра продолжает удивлять спустя годы после выхода.