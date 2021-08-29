Чекпоинты, карта мира и возможность покормить коня — новые детали Elden Ring

Студия FromSoftware провела закрытую презентацию Elden Ring для западных журналистов и показала им 16 минут геймплея. Команда также опубликовала в сети новые скриншоты экшена. Мы выбрали главные подробности из превью СМИ.

Детали игрового мира — карта, чекпоинты и специальные локации для боссов

В игре будет большой игровой мир, для облегчения ориентации в нём авторы сделали карту. Она будет открываться по мере исследования и на неё можно наносить отметки. Таким образом геймеры смогут оставить марку на опасном чудовище или кладе с сокровищами.

Из-за масштаба локаций разработчики добавили на карту специальные чекпоинты. В основном они будут находиться в опасных областях с сильными тварями. Если игрок найдёт такую, то сможет ожить возле неё в случае поражения. Однако в некоторых местах их не будет. Например, перед сюжетными боссами.

Быстрое перемещение и костры в Elden Ring работают точно так же, как в Dark Souls. Только в новой игре они называются «Места утраченной благодати». Стоит один раз найти такое — оно превратится в место для телепорта. Ещё журналисты упомянули, что некоторые из таких мест укажут игроку путь к новым точкам интереса.

Крупные сюжетные боссы находятся в специально созданных локациях «Подземелья наследников». Одна из таких — Штормовой замок. Игрок сможет пробраться туда несколькими способами, в том числе и просто зайти через главный ход. Однако ворота сторожит огр. Поэтому либо придётся принять опасный бой, либо найти специальное средство и усыпить монстра. В самом подземелье этого замка находится многорукий босс Годрик, «хозяин всего золота».

Ещё в игре будет хаб, где игрок сможет встретить разных NPC и прокачать персонажа у девушки Мелины.

Детали геймплея — бой верхом на коне, парирование контратаки и моментальное убийство

У игрока будет собственный конь. Он способен преодолевать большие пропасти за один прыжок и его можно покормить, чтобы восстановить ему здоровье. Авторы добавили эту небольшую деталь, чтобы у игроков было больше эмпатии к нему.

На коне можно сражаться верхом, причём это может делать каждый класс: воин, лучник или волшебник.

Теперь противник может контратаковать вашу контратаку. Механика называется Guard Counter. Неизвестно, насколько долго можно таким образом отражать вражеские удары.

У врагов тоже будет полоска стабильности, как в Sekiro: Shadows Die Twice. Если расшатать её особо мощным ударом, то следующий будет ещё более сокрушительным. Есть даже небольшой шанс убить оппонента на месте. Однако такой жёсткой привязки к таймингам, как в игре про Волка, в Elden Ring нет.

В бою со стандартными или особо крупными противниками можно призвать на помощь фантома другого игрока. Однако на боссах это работать не будет.

Журналисты видели геймплей в 60 FPS. Можно предположить, что на Xbox Series X/S и PS5 это будет базовый параметр.

Детали сюжета — Джордж Мартин работал только над лором

Автор цикла книг «Песнь льда и пламени» взял на себя описание мифологии и предыстории мира Elden Ring. Когда он присылал разработчикам свои записи, они адаптировали их для сценария и сюжета.

Игра сохранит традиционный стиль FromSoftware по части подачи сюжета, но теперь историю будут рассказывать множеством способов. Будут и традиционные методы вроде диалогов с персонажами и кат-сцен, однако большой пласт подробностей всё так же скрыт в описаниях предметов и личной фантазии игрока.

Elden Ring и Dark Souls — две разные вселенные, поэтому сюжетных переплетений или отсылок не будет.

В экшене ожидается несколько концовок.

Релиз Elden Ring состоится 21 января 2022 года. Игра ожидается на ПК и консолях.

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