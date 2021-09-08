Росомаха дерётся с Саблезубым в новом геймплее Marvel's Midnight Suns

Разработчики тактической ролевой игры Marvel's Midnight Suns из студии Firaxis показали новый геймплей со сражениями героев. Например, как главный герой объединяется с Росомахой для противостояния Саблезубому. Также показали Блэйда и Доктора Стрэнджа.
Одна из особенностей Midnight Suns — использование окружения в бою. Герои могут пнуть в противников мусорный бак или бросить доску. Так авторы хотели внести разнообразие в игровой процесс. У каждого персонажа есть три типа способностей: простая атака, особый навык и героические силы. Последнее умение самое мощное, но для его использования нужно накопить заряд.
В игре есть Аббатство — убежище супергероев. Там можно гулять, переодеваться в повседневную одежду и выстраивать отношения с известными персонажами. С Блэйдом, например, можно обсудить предстоящую вылазку.
Весь показанный игровой процесс был записан с ПК. Стоит понимать, что это лишь ранняя версия игры, а многие аспекты к выходу ещё могут улучшить.
Marvel's Midnight Suns выйдет в марте 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Состоялся релиз финального трейлера Death Stranding Director's Cut. Его монтажом занимался геймдизайнер Хидео Кодзима.
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