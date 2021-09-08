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40 часов на прохождение и травмы супергероев. Новые детали Marvel's Midnight Suns

40 часов на прохождение и травмы супергероев. Новые детали Marvel's Midnight Suns
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Креативный директор Marvel's Midnight Suns Джейк Соломон поделился новыми подробностями об игре. Недавно Firaxis выпустила геймплейный трейлер и несколько роликов с игровым процессом за разных персонажей, и глава разработки решил поделиться с фанатами дополнительными фактами о проекте. Он дал интервью сайту GamerBraves, а мы выбрали самую важную информацию.

Ключевые детали Marvel's Midnight Suns

  • На прохождение уйдёт от 40 до 60 часов в зависимости от вовлечённости геймера. При этом у игры не будет никакого таймера, как это было в XCOM, а сами сражения получились очень быстрыми. Что, опять же, очень отличает игру от предыдущих работ Firaxis.
  • Главный герой Охотник, которым управляет игрок, будет участвовать во всех сюжетных миссиях. Однако помимо основной истории в игре есть множество дополнительных заданий и активностей, и для них можно собрать отряд и без него, а только с любимыми супергероями.
  • У игрока не получится всегда брать на задания одних и тех же персонажей. Иногда по сюжету будет требоваться взять на миссию конкретного героя. Таким образом, каждый член команды сходит с вами на квест как минимум пару раз.
  • Хотя к супергероям можно «подкатывать», угодить всем за одно прохождение не получится. Соломон считает, что у игрока не получится повысить взаимоотношения со всеми персонажами сразу.
  • В игре нет перманентной смерти, как в XCOM, однако есть фактор риска. Если часто брать на задания одного и того же героя, то он может получить серьёзное ранение. Об этом оповестят после завершения миссии. Травмированного персонажа можно взять и на следующий квест, однако на нём будет дебафф.
  • Игрок будет получать разные награды в зависимости от миссий. Например, если нужны кредиты для прокачки базы, то при выборе следующего задания нужно отдать предпочтение тому, у кого соответствующая награда.
  • К команде не сможет присоединиться суперзлодей или другие антагонисты.
  • Некоторые персонажи представляют опасность для самих себя или для других членов отряда. Призрачный гонщик может в одиночку расправиться с целым взводом противников из-за большого урона, но при этом он жертвует собственным здоровьем.
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