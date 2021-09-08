40 часов на прохождение и травмы супергероев. Новые детали Marvel's Midnight Suns

Креативный директор Marvel's Midnight Suns Джейк Соломон поделился новыми подробностями об игре. Недавно Firaxis выпустила геймплейный трейлер и несколько роликов с игровым процессом за разных персонажей, и глава разработки решил поделиться с фанатами дополнительными фактами о проекте. Он дал интервью сайту GamerBraves, а мы выбрали самую важную информацию.

Ключевые детали Marvel's Midnight Suns

На прохождение уйдёт от 40 до 60 часов в зависимости от вовлечённости геймера. При этом у игры не будет никакого таймера, как это было в XCOM, а сами сражения получились очень быстрыми. Что, опять же, очень отличает игру от предыдущих работ Firaxis.

Главный герой Охотник, которым управляет игрок, будет участвовать во всех сюжетных миссиях. Однако помимо основной истории в игре есть множество дополнительных заданий и активностей, и для них можно собрать отряд и без него, а только с любимыми супергероями.

У игрока не получится всегда брать на задания одних и тех же персонажей. Иногда по сюжету будет требоваться взять на миссию конкретного героя. Таким образом, каждый член команды сходит с вами на квест как минимум пару раз.

Хотя к супергероям можно «подкатывать», угодить всем за одно прохождение не получится. Соломон считает, что у игрока не получится повысить взаимоотношения со всеми персонажами сразу.

В игре нет перманентной смерти, как в XCOM, однако есть фактор риска. Если часто брать на задания одного и того же героя, то он может получить серьёзное ранение. Об этом оповестят после завершения миссии. Травмированного персонажа можно взять и на следующий квест, однако на нём будет дебафф.

Игрок будет получать разные награды в зависимости от миссий. Например, если нужны кредиты для прокачки базы, то при выборе следующего задания нужно отдать предпочтение тому, у кого соответствующая награда.

К команде не сможет присоединиться суперзлодей или другие антагонисты.

Некоторые персонажи представляют опасность для самих себя или для других членов отряда. Призрачный гонщик может в одиночку расправиться с целым взводом противников из-за большого урона, но при этом он жертвует собственным здоровьем.

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Marvel's Midnight Suns выйдет в марте 2022 года на ПК и консолях. В игре будут микротранзакции, но только для предметов внешнего вида и не более.