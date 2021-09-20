Deathloop удалось возглавить свежие чарты продаж Steam

Вышедшая 14 сентября Deathloop возглавила недельный чарт продаж Steam. Первую и третью позицию заняли разные издания шутера. На второе место опустилась Tales of Arise, которая лидировала на прошлой неделе. Пятую строчку заняла Red Dead Redemption 2, хотя ранее там была No Man's Sky.

Самые продаваемые игры в Steam с 13 по 19 сентября

Deathloop (новинка) Tales of Arise Deathloop (новинка) Naraka: Bladepoint Red Dead Redemption 2 NBA 2K22 Timberborn (новинка) Valve Index VR Kit New World (предзаказы) Valheim.

Благодаря выходу крупного обновление Heart & Home сурвайвал Valheim вернулся в топ-10 самых продаваемых игр и набрал более 66 тысяч одновременных игроков. Это неплохой результат, но побить рекорд в 500 тысяч игроков игра не смогла.

Разработчики Call of Duty: Vanguard решили продлить открытое тестирование шутера. Теперь можно поиграть до 20:00 мск 22 сентября.