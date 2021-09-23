Tales of Arise подорожала в Steam — с 1999 до 2499 рублей

Bandai Namco повысила цену японской ролевой игры Tales of Arise в Steam. Изначально она продавалась за 1999 рублей, а через две недели после релиза за неё стали просить 2499 рублей.
Рост цен на продукцию издателя был замечен ещё в июле. Тогда подорожали Dark Souls 3, Code Vein, Little Nightmares, Project CARS и другие игры. Вероятно, теперь все релизы компании будут стоить по 2499 рублей. Следующий крупный проект — Elden Ring. Цена хардкорного наследника Dark Souls в Steam ещё не указана.
Tales of Arise вышла 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игру приняли очень тепло — на момент написания новости у тайтла в Steam 91% положительных отзывов, а на OpenCritic — 88 баллов из 100.
Сурвайвал The Long Dark получит четвёртый эпизод 6 октября. Сюжет продолжится и расскажет о том, как герой Маккензи попадёт в плен к преступникам.
- 23 сентября 2021
-
14:19
-
13:58
-
13:22
-
13:12
-
12:47
-
12:14
-
11:34
-
10:53
-
10:33
-
01:54
-
01:36
-
00:52
- 22 сентября 2021
-
19:11
-
19:03
-
18:37
-
18:18
-
18:00
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
15:53
-
15:00
-
14:54
-
13:52
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:35
-
11:13
-
04:28
-
03:43
- 21 сентября 2021
-
21:24
-
19:33
-
18:33
-
16:31