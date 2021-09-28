Игрока «Манчестер Сити» Бенжамена Менди убрали из FIFA 22 из-за обвинений в изнасилованиях

EA убрала защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди из FIFA 22 из-за обвинений в нескольких эпизодах изнасилования. Однако карточка защитника пока что доступна в FIFA 22 Ultimate Team.

Суд над Менди пройдёт 24 января 2022 года — по его итогам будет ясно, вернётся ли игрок в футбольный симулятор. Адвокат игрока подаст заявление с просьбой отозвать обвинения из-за отсутствия доказательств. До суда Менди находится под стражей и сейчас не числится в клубе «Манчестер Сити».

В период с октября 2020 года по август 2021 года игрока обвинили в четырёх эпизодах изнасилования и различных домогательствах.

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, но покупатели ультимативного издания уже играют, как и подписчики EA Play. Предварительные заказы футбольного симулятора открыты для всех платформ.

EA отправила ультимативное издание FIFA 22 в продажу — в его состав вошли игра, множество виртуальных бонусов и ранний доступ к полной версии футбольного симулятора. Официальный релиз состоится в пятницу, 1 октября.