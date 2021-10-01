У God of War: Ragnarok появился трейлер с русским дубляжом — у Атрея изменился голос

PlayStation опубликовала дублированный трейлер God of War: Ragnarok. Он вышел через три недели после показа оригинального видео на PlayStation Showcase. Большинство актеров в локализации остались прежними, кроме Атрея — он теперь звучит куда взрослее. Пока неизвестно, поменяли ли актёра или это такая обработка.
У Кратоса, Мимира, Синдри и Брока остались голоса с предыдущей части. Также можно услышать голос Ангрбоды на русском языке.
Пользователи восприняли дубляж положительно, однако не всем понравилась новая озвучка Атрея. Люди считают, что голос сыну Кратоса определённо стоит поменять.
С голосом пацана нужно что-то делать. Кровь из ушей.
Кто-то отметил, что будет проходить игру только в оригинальной озвучке с русскими субтитрами, потому что в дубляже совсем нет эмоций и чувств. На эту тему постоянно идут дискуссии, и люди спорят о том, в какой озвучке лучше проходить игры.
God of War Ragnarok выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.
В зомби-экшене Dying Light 2 появится героиня по имени Лаван. Внешность ей подарила актриса Розарио Доусон, которая получила известность благодаря ролям в «Городе грехов» и «Мандалорце».
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