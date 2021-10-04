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Судя по всему, проект не планируют переносить

FromSoftware: «Elden Ring находится на финальной стадии разработки»
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Японское издание Famitsu взяло небольшое интервью у Ясухиро Китао, пиар-менеджера компании From Software. По его словам, разработка продвигается по плану и авторы «потихоньку двигаются к релизу».

Китао в очередной раз подтвердил, что Elden Ring станет кульминацией опыта тёмного фэнтези Dark Souls и получит некоторые ​стелс-элементы из Sekiro. У игроков в распоряжении будет карта мира, а местность и окружающие враги подскажут, насколько то или иное место опасно.

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Также в игре не будет системы квестов, а лошадь-призрак можно призвать только на поверхности: она не сможет помочь в тёмных подземельях.

Мы показали вам первый геймплей в июне 2021-го, спустя два года молчания. Я думал, про Elden Ring уже все забыли, но столько людей ждёт нашу игру, спасибо вам большое. Мы продолжим разрабатывать игры и попытаемся оправдать ваши ожидания.

Elden Ring выйдет 21 января 2022 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.

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