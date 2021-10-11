Фанат Skyrim создал реалистичные копии кинжалов из игры

Пользователь reddit под ником Mads_five поделился своей работой. Он сделал пять точных копий различных клинков из The Elder Scrolls 5: Skyrim. Среди них есть Бритва Мерунеса, даэдрический, стеклянный, двемерский и эльфийский кинжалы.
Особое внимание автор уделил цвету клинков. Он хотел воссоздать реалистичную копию из игры, и у него получилось. Всё оружие было создано с помощью особой EVA-пены, которая благодаря своей пластичности позволяет создавать различные модели. Этот же материал используется при крафте косплея.
По словам Mads_five, изначально он создал даэдрический кинжал, а потом решил сделать все остальные. Возможно, когда-нибудь эти клинки будут проданы, но пока что автор этого не планирует. Пользователи отметили отличное качество выполненной работы, а энтузиаст охотно ответил на различные вопросы в комментариях.
В начале октября выяснилось, что изначально директор по дизайну Bethesda Эмиль Пальяруло хотел другую концовку одного из квестов Тёмного Братства. Она связана с убийством Императора Тамриэля. Специалист планировал, что вместо него будет двойник, однако в процесс вмешался Тодд Говард и дал добро обставить всё так, что Император действительно умрёт.
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