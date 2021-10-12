Фанат The Elder Scrolls с помощью лазера вырезал карту Тамриэля

Пользователь Reddit под ником RiidoArts сделал карту Тамриэля при помощи лазера. Он вырезал отдельные части из дерева и соединил их. В итоге получилась точная копия карты материка.

Автор детально воссоздал каждую мелочь. Города, холмы, леса, замки — всё сделано с предельной точностью. Опечаток и ошибок быть не должно, поскольку энтузиаст тщательно проверял работу.

Оригинальная карта Тамриэля

Карта, которую создал энтузиаст

В сообществе оценили проект энтузиаста: хоть модель не продаётся, пара игроков выразила желание купить работу за приемлемую цену.

Electronic Arts держит в секретности Hazard Zone для Battlefield 2042. Детали и трейлер режима появятся уже 14 октября. Вероятно, это будет что-то в духе Escape from Tarkov и Hunt: Showdown.