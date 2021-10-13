Бету Ghost Recon: Frontlines после отзывов игроков отложили на неопределённый срок

Анонс условно-бесплатной королевской битвы Ghost Recon: Frontlines не оставил поклонников равнодушными. Правда, явно не в том смысле, в котором рассчитывала Ubisoft. Проект оказался под гнётом критики сразу по нескольким причинам, включая модель распространения и выбранный жанр.

Видимо, именно поэтому издатель решил отложить бету шутера на неопределённый срок буквально за день до запланированного старта.

Команда разработчиков намерена создать самую лучшую игру. Мы поделимся новой датой закрытой беты как можно быстрее. Спасибо за вашу поддержку!

Ghost Recon: Frontlines на текущий момент — последний неудачный анонс Ubisoft. Ещё летом издатель представил героический шутер по мотивам бренда Тома Клэнси — XDefient. Его аналогичным образом встретили в штыки, поскольку многие просто недоумевают, почему компания никак не покажет то, что от неё хотят.