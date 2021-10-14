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В возрасте 58 лет умер гендиректор Hasbro Брайан Голднер

В возрасте 58 лет умер гендиректор Hasbro Брайан Голднер
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Генеральный директор Hasbro Брайан Голднер скончался в возрасте 58 лет. Точная причина неизвестна, но за два дня до своей смерти мужчина взял отпуск, чтобы лечиться от болезни. Вероятно, это мог быть рак, поскольку Голднер боролся с ним с 2014 года.

По словам представителей компании, Брайан Голднер был душой и сердцем Hasbro. Сотрудники отзывались о нём исключительно положительно, отмечая доброту, сильный дух и позитивное видение жизни.

Голднер устроился в Hasbro в 2000 году. Через восемь лет он уже занял пост генерального директора, а в 2015-м стал председателем совета директоров. До этого мужчина успел поработать продюсером «Трансформеров» Майкла Бэя. После успеха первого фильма Hasbro начала делать много игрушек по франшизе с боевыми роботами, и во многом это заслуга Голднера.

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Перед отпуском мужчина назначил исполняющим обязанности генерального директора Рича Стоддарта. Вероятно, он и заменит Голднера на этой должности.

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