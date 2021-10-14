В возрасте 58 лет умер гендиректор Hasbro Брайан Голднер

Генеральный директор Hasbro Брайан Голднер скончался в возрасте 58 лет. Точная причина неизвестна, но за два дня до своей смерти мужчина взял отпуск, чтобы лечиться от болезни. Вероятно, это мог быть рак, поскольку Голднер боролся с ним с 2014 года.
По словам представителей компании, Брайан Голднер был душой и сердцем Hasbro. Сотрудники отзывались о нём исключительно положительно, отмечая доброту, сильный дух и позитивное видение жизни.
Голднер устроился в Hasbro в 2000 году. Через восемь лет он уже занял пост генерального директора, а в 2015-м стал председателем совета директоров. До этого мужчина успел поработать продюсером «Трансформеров» Майкла Бэя. После успеха первого фильма Hasbro начала делать много игрушек по франшизе с боевыми роботами, и во многом это заслуга Голднера.
Перед отпуском мужчина назначил исполняющим обязанности генерального директора Рича Стоддарта. Вероятно, он и заменит Голднера на этой должности.
- 14 октября 2021
-
14:57
-
14:56
-
14:50
-
14:39
-
14:01
-
13:58
-
13:41
-
12:51
-
12:35
-
12:17
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:54
-
10:33
-
10:21
-
10:09
-
09:45
-
09:05
-
00:32
- 13 октября 2021
-
21:09
-
20:24
-
20:00
-
19:54
-
19:33
-
19:23
-
18:57
-
18:37
-
18:24
-
18:08
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
15:34
-
14:49