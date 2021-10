В Epic Games Store бесплатно раздают Stubbs the Zombie и набор для Paladins

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 21 октября можно бесплатно забрать Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse и комплект Epic для Paladins. Следующим бесплатным лотом станет хоррор Among the Sleep.

Stubbs the Zombie представляет собой экшен про зомби c видом от третьего лица. Игрокам нужно взять на себя роль зомби по имени Стаббс и убивать жителей города Панчбоул из-за жажды мести за смерть возлюбленной Мэгги Мандэй. Противостоять Стаббсу будут полицейские, так что придётся восполнять здоровье за счёт чужих мозгов.

В наборе Epic для шутера Paladins есть бонусные предметы для персонажей и новые чемпионы. Среди них: Инь, Тайру, Андроксус и Раума. В комплект также вошли облики для каждого чемпиона.

14 октября произошла утечка — в сети появился трейлер зомби-режима Call of Duty: Vanguard. Примечательно, что в ролике звучит ремикс композиции Билли Айлиш.