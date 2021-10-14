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В ДТП скончался 24-летний комментатор Rainbow Six Siege Майкл Стокли

В ДТП скончался 24-летний комментатор Rainbow Six Siege Майкл Стокли
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Комментатор матчей Rainbow Six Siege и бывший киберспортсмен Майкл «KiXSTAr» Стокли умер в возрасте 24 лет. Молодой человек попал в ДТП и не выжил. В автомобиле с ним больше никого не было.

Первым о трагедии сообщил комментатор Паркер Маккей. На момент объявления трагичной новости точная причина смерти указана не была. Мать погибшего сообщила её позже на странице в «Инстаграме».

По словам мамы Стокли, она благодарна всем за поддержку. Парень любил жизнь, был добрым и отзывчивым человеком.

Из-за сложившейся ситуации были перенесены матчи североамериканской лиги по Rainbow Six Siege. Они должны были состояться 13 октября, но теперь пройдут позже. Свои соболезнования также выразили представители Twitch. По их словам, Майкла всегда будут помнить.

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