Сообщество заметило первую цензуру в GTA: The Trilogy — The Definitive Edition

С момента анонса ремастеров трилогии Grand Theft Auto, в которую вошли GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas, фанаты активно обсуждали, какие элементы подвергнутся цензуре. На днях Rockstar Games представила первые скриншоты и трейлер обновлённых игр, где и были обнаружены первые неприятные изменения.

На Reddit обратили внимание, что в трейлере обновили принт на майке Фила Кэссиди, который появляется в GTA III и Vice City в роли продавца и эксперта в области огнестрельного оружия. В оригинальных играх он носит майку с флагом Конфедеративных Штатов Америки, который в ремастерах заменили на череп в золотом кольце.

Автор поста под псевдонимом Chazza354 задаётся вопросом, каким ещё изменениям подвергнутся задания, обсуждения на радио и диалоги персонажей в ремастерах, чтобы «угодить современной аудитории».

Конфедеративные Штаты Америки были независимым государством на территории Северной Америки и воевали против Соединённых Штатов во время Гражданской войны в США (1861—1865). После поражение КША прекратили своё существование. В наше время в США часто возникают дискуссии относительно флага Конфедерации, который у некоторых слоёв общества ассоциируется с рабовладением и расизмом.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition выйдет 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch, а подписчики Xbox Game Pass для консолей Xbox получат доступ к обновлённой GTA San Andreas в день выхода. В 2022 году ремастеры доберутся и до iOS с Android.

