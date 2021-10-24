Сообщество заметило первую цензуру в GTA: The Trilogy — The Definitive Edition

С момента анонса ремастеров трилогии Grand Theft Auto, в которую вошли GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas, фанаты активно обсуждали, какие элементы подвергнутся цензуре. На днях Rockstar Games представила первые скриншоты и трейлер обновлённых игр, где и были обнаружены первые неприятные изменения.
На Reddit обратили внимание, что в трейлере обновили принт на майке Фила Кэссиди, который появляется в GTA III и Vice City в роли продавца и эксперта в области огнестрельного оружия. В оригинальных играх он носит майку с флагом Конфедеративных Штатов Америки, который в ремастерах заменили на череп в золотом кольце.
Автор поста под псевдонимом Chazza354 задаётся вопросом, каким ещё изменениям подвергнутся задания, обсуждения на радио и диалоги персонажей в ремастерах, чтобы «угодить современной аудитории».
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition выйдет 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch, а подписчики Xbox Game Pass для консолей Xbox получат доступ к обновлённой GTA San Andreas в день выхода. В 2022 году ремастеры доберутся и до iOS с Android.
В начале этой неделе российский художник показал свою версию GTA San Andreas.
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