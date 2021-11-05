Создатели Elden Ring показали 5 игровых классов

Во время закрытого бета-тестирования Elden Ring игроки смогут выбрать один из пяти классов персонажа. Пока неизвестно, сколько в итоге специализаций будет на релизе экшена. FromSoftware также показала скриншот с каждым героем, который выбрал тот или иной путь. У них разная броня и предпочитаемый вид оружия.
- Воин
- Зачарованный рыцарь
- Проповедник
- Чемпион
- Кровавый волк
Воин, зачарованный рыцарь и проповедник
Проповедник, чемпион и кровавый волк
Зачарованный рыцарь и Кровавый волк одеты в тяжёлые доспехи и сражаются двуручным мечом и посохом. Воин носит кожаную броню, а Проповедник и Чемпион выбрали лёгкий вариант одежды вроде монашеского балахона.
Особенности персонажей FromSoftware не представила. Скорее всего, в начале прохождения они будут наделены разными характеристиками, которые определяют их сильные стороны.
Закрытая бета Elden Ring пройдёт с 12 по 15 ноября. Полноценный релиз состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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