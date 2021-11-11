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The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вышла на ПК и консолях

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вышла на ПК и консолях
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The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition поступила в продажу на ПК и консолях. Стоимость проекта разнится между платформами. Игру также можно приобрести дешевле, если у вас было прошлое переиздание под названием Special Edition.

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Мемы про колено, моды и атмосфера. За что мы любим The Elder Scrolls 5: Skyrim Мемы про колено, моды и атмосфера. За что мы любим The Elder Scrolls 5: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — переиздание культовой РПГ в честь её десятилетия. В игру входят все дополнения, новый режим выживания, полноценная механика рыбалки, а также около 500 материалов из площадки Creation Club.

Ранее эпическая настолка по «Скайриму» собрала почти 10 млн рублей за 28 минут.

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