The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition вышла на ПК и консолях
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The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition поступила в продажу на ПК и консолях. Стоимость проекта разнится между платформами. Игру также можно приобрести дешевле, если у вас было прошлое переиздание под названием Special Edition.
Steam
- Обновление Special Edition — 799 рублей
- Полноценная покупка — 1999 рублей
PlayStation Store
- Обновление Special Edition — 1429 рублей
- Полноценная покупка — 3399 рублей
Microsoft Store
- Обновление Special Edition — $ 19,99
- Полноценная покупка — $ 49,99
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — переиздание культовой РПГ в честь её десятилетия. В игру входят все дополнения, новый режим выживания, полноценная механика рыбалки, а также около 500 материалов из площадки Creation Club.
Ранее эпическая настолка по «Скайриму» собрала почти 10 млн рублей за 28 минут.
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