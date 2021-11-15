Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Производительность Elden Ring сравнили на консолях Xbox и PlayStation

Производительность Elden Ring сравнили на консолях Xbox и PlayStation
Комментарии

Совсем недавно закончился бета-тест Elden Ring на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пользователь YouTube под ником ElAnalistaDeBits сравнил каждую версию игры. В целом проект достойно работает на всех платформах, однако хуже всего справляется Xbox Series S.

  • При динамическом разрешении 4К консоли PS5 и Xbox Series X удерживают стабильные 60 FPS;
  • В постоянном разрешении 4К среднее количество кадров падает в среднем до 45;
  • У Xbox Series S cитуация хуже: при динамическом разрешении 2К частота кадров составляет примерно 50, а при постоянном падает аж до 35.

Стоит понимать, что игра всё ещё находится в разработке и выйдет только 25 февраля 2022 года. К релизу производительность может увеличиться.

Поиграли 6 часов в Elden Ring. Хорошая Dark Souls, плохая Assassin's Creed Поиграли 6 часов в Elden Ring. Хорошая Dark Souls, плохая Assassin's Creed

Ранее Elden Ring уже попала в топ-10 самых продаваемых игр недели в Steam — всё благодаря стартовавшему предзаказу.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021