Производительность Elden Ring сравнили на консолях Xbox и PlayStation
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Совсем недавно закончился бета-тест Elden Ring на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пользователь YouTube под ником ElAnalistaDeBits сравнил каждую версию игры. В целом проект достойно работает на всех платформах, однако хуже всего справляется Xbox Series S.
- При динамическом разрешении 4К консоли PS5 и Xbox Series X удерживают стабильные 60 FPS;
- В постоянном разрешении 4К среднее количество кадров падает в среднем до 45;
- У Xbox Series S cитуация хуже: при динамическом разрешении 2К частота кадров составляет примерно 50, а при постоянном падает аж до 35.
Стоит понимать, что игра всё ещё находится в разработке и выйдет только 25 февраля 2022 года. К релизу производительность может увеличиться.
Ранее Elden Ring уже попала в топ-10 самых продаваемых игр недели в Steam — всё благодаря стартовавшему предзаказу.
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