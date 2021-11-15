Производительность Elden Ring сравнили на консолях Xbox и PlayStation

Совсем недавно закончился бета-тест Elden Ring на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Пользователь YouTube под ником ElAnalistaDeBits сравнил каждую версию игры. В целом проект достойно работает на всех платформах, однако хуже всего справляется Xbox Series S.

При динамическом разрешении 4К консоли PS5 и Xbox Series X удерживают стабильные 60 FPS;

В постоянном разрешении 4К среднее количество кадров падает в среднем до 45;

У Xbox Series S cитуация хуже: при динамическом разрешении 2К частота кадров составляет примерно 50, а при постоянном падает аж до 35.

Стоит понимать, что игра всё ещё находится в разработке и выйдет только 25 февраля 2022 года. К релизу производительность может увеличиться.

Ранее Elden Ring уже попала в топ-10 самых продаваемых игр недели в Steam — всё благодаря стартовавшему предзаказу.