Фанат «Ведьмака» нарисовал свою версию молодого Весемира

В конце августа сервис Netflix предстал аниме-приквел «Ведьмака» — «Кошмар волка» рассказывал историю Весемира. Взгляд авторов на наставника ведьмаков в юные годы понравился не всем, а один из поклонников представил свою версию героя.

Пользователь Reddit под псевдонимом pao_illustrator опубликовал арт с молодым Весемиром. Уставший ведьмак сидит у костра, а его броня и лицо в каплях крови. Он явно только закончил контракт. За спиной у героя, как и полагается, два меча: стальной и серебряный.

В отличие от молодой версии Весемира в «Кошмаре волка», у героя длинные волосы в хвосте. На лице остались лишь усы и небольшая бородка.

В комментариях пользователи отмечают, что им версия pao_illustrator нравится больше, чем вариант молодого Весемира от Netflix. Действительно, ведьмак имеет общие черты с постаревшим собой в той же «Дикой Охоте».

«Ведьмак 3: Дикая Охота», последняя часть серии, вышла в 2015 году. Экшен доступен на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. На 2022 год разработчики готовят улучшенную версию для консолей нового поколения.