Героя мемов Крэйга увековечили в Halo Infinite

Недавно журналисты смогли оценить первые миссии сюжетной кампании Halo Infinite. Блогер Mint Blitz опубликовал видео с пасхалкой из четвёртой миссии. В ней он обнаружил постер и список песен героя мемов Крэйга: он стал музыкантом и выпустил набор своих главных хитов.

Крэйг — представитель враждебной расы брутов. Его лицо стало символом первой презентации игры и настоящим мемом. Ранее разработчики признавались, что любили и ненавидели его одновременно. Однако за год он «нашёл себе новое хобби и во многом преуспел». В список композиций вошли такие хиты, как «Я улыбаюсь в душé», «Как я стал мемом» и «У меня не растёт борода».

Сюжетная кампания Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК и консолях Xbox. Шутер сразу войдёт в библиотеку Game Pass. Доступ к бесплатному мультиплееру открыли 15 ноября. Ранее стало известно, что заявленный кооператив появится не раньше, чем через полгода после релиза игры.