Параплан, бег по стенам и небоскрёбы: новый геймплей Dying Light 2

Разработчики Dying Light 2 показали новый геймплей проекта. В 16-минутном ролике авторы прошли миссию под названием «Место, Что Зовётся Домом».
В видео можно увидеть огромные вентиляторы, о которых мы рассказывали в своей статье. Они позволяют взмываться ввысь и попадать в ранее недоступные места с помощью параплана. Разработчики также продемонстрировали небоскрёбы в игре, а также боевую систему и паркур с бегом по стенам.
В ходе задания игрок освободил электростанцию от зомби — её необходимо отдать во власть одной из группировок. Это одно из решений, которое повлияет на дальнейшие события. Разработчики ещё раз подчеркнули, что в Dying Light 2 можно играть не проходя первую часть. Ведь события разворачиваются спустя 20 лет в другом месте и с другими персонажами.
Ранее игра уже отправилась в печать. Это значит, что проект больше не перенесут и он выйдет в срок — 4 февраля 2022 года. На PS5 игра займёт всего 21 ГБ, а на Xbox — целых 72 ГБ.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 декабря 2021
-
11:06
-
10:47
-
10:19
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:11
-
08:54
-
08:34
- 2 декабря 2021
-
21:56
-
20:10
-
19:23
-
19:16
-
18:59
-
18:36
-
18:09
-
17:57
-
17:44
-
17:12
-
16:53
-
16:24
-
15:51
-
15:42
-
15:04
-
14:45
-
14:43
-
14:20
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:17
-
13:00
-
12:50
-
12:42
-
12:12