Параплан, бег по стенам и небоскрёбы: новый геймплей Dying Light 2

Разработчики Dying Light 2 показали новый геймплей проекта. В 16-минутном ролике авторы прошли миссию под названием «Место, Что Зовётся Домом».

В видео можно увидеть огромные вентиляторы, о которых мы рассказывали в своей статье. Они позволяют взмываться ввысь и попадать в ранее недоступные места с помощью параплана. Разработчики также продемонстрировали небоскрёбы в игре, а также боевую систему и паркур с бегом по стенам.

В ходе задания игрок освободил электростанцию от зомби — её необходимо отдать во власть одной из группировок. Это одно из решений, которое повлияет на дальнейшие события. Разработчики ещё раз подчеркнули, что в Dying Light 2 можно играть не проходя первую часть. Ведь события разворачиваются спустя 20 лет в другом месте и с другими персонажами.

Ранее игра уже отправилась в печать. Это значит, что проект больше не перенесут и он выйдет в срок — 4 февраля 2022 года. На PS5 игра займёт всего 21 ГБ, а на Xbox — целых 72 ГБ.

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