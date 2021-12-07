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Первый трейлер сериала по мотивам Halo покажут на The Game Awards 2021

Первый трейлер сериала по мотивам Halo покажут на The Game Awards 2021
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Создатели сериала Halo опубликовали новый тизер и сообщили, что больше подробностей о шоу появится на The Game Awards 2021. Авторы покажу дебютный трейлер.

Первый тизер сериала Halo вышел 15 ноября во время празднования юбилея Xbox. Шоу анонсировали ещё в 2018 году для телеканала Showtime, однако после трудностей производства из-за пандемии коронавируса права на работу со вселенной перешли к Paramount.

Главные роли в сериале Halo исполнили Пабло Шрайбер (Мастер Чиф) и Джен Тейлор (Кортана). Она же озвучила умный искусственный интеллект в играх.

The Game Awards 2021 пройдёт 10 декабря в 4:00 мск. По словам создателя и ведущего церемонии Джеффа Кили, ожидаются громкие показы уровня Elden Ring и около 10 премьер для PS5 и Xbox Series.

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