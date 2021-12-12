Моддеры показали Skyrim следующего поколения в 8K и рейтрейсингом

Моддеры c YouTube-канала Digital Dreams продемонстрировали работу The Elder Scrolls 5: Skyrim с более чем 1300 модами. Игра запускается в разрешении 8K с рейтрейсингом и множеством графических улучшений.
Игру включили на ПК с видеокартой RTX 3090, процессором Ryzen 9 3900x 4,5 Ghz и 32 ГБ оперативной памяти. Система явно не справляется со «Скайримом» следующего поколения, потому что в некоторых моментах заметно падение производительности.
Ранее ведущие канала показали другие игры с модами, разрешением 8K и рейтрейсингом, среди которых «Ведьмак 3», GTA 5 и Fallout 4.
11 ноября вышло юбилейное издание The Elder Scrolls 5: Skyrim для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В него входит весь контент специального издания и новые возможности из «Клуба творчества». Среди них: режим выживания, рыбалка, сюжетные линии и фермерство.
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