Для Cities: Skylines анонсировали дополнение с новыми механиками аэропортов

Paradox анонсировала новое дополнение для градостроительного симулятора Cities: Skylines под названием Airports. Оно посвящено аэропортам и самолётам, которые будут ещё сильнее влиять на туризм. Расширение выйдет 25 января 2022 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Сами аэропорты станут намного более комплексными — их можно связывать с транспортными системами города. Если их качество оценят туристы и бизнесмены города, у мэра появится возможность ещё более детальной обустройки аэродромов. У DLC уже есть страница в Steam, однако цена всё ещё не указана. Вероятно, стоимость не будет отличаться от прошлых дополнений и составит 360 рублей.

Ранее для Cities: Skylines анонсировали VR-версию. Это будет полноценная игра со всеми вышедшими расширениями, а город можно будет рассмотреть вблизи своими собственными глазами.

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