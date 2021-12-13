Для Cities: Skylines анонсировали дополнение с новыми механиками аэропортов

Paradox анонсировала новое дополнение для градостроительного симулятора Cities: Skylines под названием Airports. Оно посвящено аэропортам и самолётам, которые будут ещё сильнее влиять на туризм. Расширение выйдет 25 января 2022 года на ПК, PS4 и Xbox One.
Сами аэропорты станут намного более комплексными — их можно связывать с транспортными системами города. Если их качество оценят туристы и бизнесмены города, у мэра появится возможность ещё более детальной обустройки аэродромов. У DLC уже есть страница в Steam, однако цена всё ещё не указана. Вероятно, стоимость не будет отличаться от прошлых дополнений и составит 360 рублей.
Ранее для Cities: Skylines анонсировали VR-версию. Это будет полноценная игра со всеми вышедшими расширениями, а город можно будет рассмотреть вблизи своими собственными глазами.
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