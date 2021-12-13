Фанат создал точную копию своего персонажа из «Скайрима» в виде фигурки

Любовь к «Скайриму» обязывает фанатов создавать удивительные вещи. Так, пользователь Reddit под ником DanintheVortex показал фото: он создал фигурку своего персонажа из «Скайрима». Причём без использования 3D-принтера или ещё каких-либо приспособлений.
По словам пользователя, на создание детализированной модели ему потребовался примерно год. Он занялся изучением темы ещё в начале пандемии и сумел создать своё первое изделие осенью 2021 года. Стоит отметить, что в результате у него получился очень близкий к оригиналу результат. В дальнейшем DanintheVortex планирует создать стулья и кресла, на которых он сможет посадить персонажа.
Ранее моддеры показали, как «Скайрим» выглядит в 8К-разрешении, с рейтрейсингом и с 1300 модами. Игру выдают разве что устаревшие анимации, однако во всём остальном проект выглядит очень современно.
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