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Фанат создал точную копию своего персонажа из Skyrim в виде фигурки

Фанат создал точную копию своего персонажа из «Скайрима» в виде фигурки
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Любовь к «Скайриму» обязывает фанатов создавать удивительные вещи. Так, пользователь Reddit под ником DanintheVortex показал фото: он создал фигурку своего персонажа из «Скайрима». Причём без использования 3D-принтера или ещё каких-либо приспособлений.

По словам пользователя, на создание детализированной модели ему потребовался примерно год. Он занялся изучением темы ещё в начале пандемии и сумел создать своё первое изделие осенью 2021 года. Стоит отметить, что в результате у него получился очень близкий к оригиналу результат. В дальнейшем DanintheVortex планирует создать стулья и кресла, на которых он сможет посадить персонажа.

Ранее моддеры показали, как «Скайрим» выглядит в 8К-разрешении, с рейтрейсингом и с 1300 модами. Игру выдают разве что устаревшие анимации, однако во всём остальном проект выглядит очень современно.

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