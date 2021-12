В Epic Games раздают атмосферный детектив The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter стала четвёртой игрой в ежедневной раздаче в Epic Games Store. Атмосферный детектив можно бесплатно забрать до 20 декабря 19:00 мск, когда его заменит новый тайтл.

The Vanishing of Ethan Carter вышла в 2014 году и получила премию BAFTA в номинации «‎Игровые инновации», а позже детектив добрался до PS4 и Xbox One. Игру тепло оценили и критики, и игроки. Рейтинг в Steam на момент публикации новости составляет 88%.

По сюжету, исследователь паранормальных явлений с необычными способностями получает письмо от 12-летнего мальчика, который исчез по неизвестным причинам. Детектив отправляется на расследование в небольшую деревню, где сталкивается с мрачными тайнами.

Также в магазине Epic Games проходит новогодняя распродажа. На ней можно купить Cyberpunk 2077 за 349 рублей, Death Stranding за 574 рубля и Red Dead Redemption 2 за 599 рублей.

