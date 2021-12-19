Нейросеть обрабатывает фото и видео и стиле «Аркейн» по League of Legends

Создатель face2comics Александр Спирин сделал нейросеть ArcaneGAN, которая способна обработать фотографии и видео в стилистике сериала «Аркейн» по League of Legends.
На сайте нейросети доступны две бета-версии ArcaneGAN, а в разработке уже находится следующая. Они выдают неплохой результат, но пока что фотография обрабатывается около 10 минут и иногда возникают ошибки.
В новой версии ArcaneGAN появилась возможность обработать видео в стиле «Аркейн». Создатель нейросети уже продемонстрировал результат.
Сериал «Аркейн» вышел в сервисе Netflix 7 ноября и стал самым популярным почти в 100 странах мира, в том числе и в России. Шоу рассказывает о конфликте городов Заун и Пилтовер, в который оказались втянуты персонажи League of Legends. Второй сезон уже находится в производстве, а его премьера ожидается не раньше 2023 года.
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