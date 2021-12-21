Horizon Forbidden West на PS5 займёт почти 100 ГБ

Энтузиаст под ником PlayStation Game Size раскрыл размер Horizon Forbidden West на PlayStation 5. Без патча первого дня экшен займёт на консоли 96 ГБ. Не исключено, что игра будет весить на 10-20 ГБ меньше, однако даже так получается прилично.

Также стала известна дата предварительной загрузки. Она станет доступна 11 февраля. Размер Horizon Forbidden West на PS4 пока неизвестен. Не исключено, что разница в размере может оказаться заметной — и не в пользу старой консоли.

Экшен выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее авторы выпустили скриншоты и видео с новыми машинами, которые встретятся Элой в Forbidden West. Среди них есть роботизированная змея и подобие птеродактилей.

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