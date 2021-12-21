Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Horizon Forbidden West на PS5 займёт почти 100 ГБ

Horizon Forbidden West на PS5 займёт почти 100 ГБ
Комментарии

Энтузиаст под ником PlayStation Game Size раскрыл размер Horizon Forbidden West на PlayStation 5. Без патча первого дня экшен займёт на консоли 96 ГБ. Не исключено, что игра будет весить на 10-20 ГБ меньше, однако даже так получается прилично.

Также стала известна дата предварительной загрузки. Она станет доступна 11 февраля. Размер Horizon Forbidden West на PS4 пока неизвестен. Не исключено, что разница в размере может оказаться заметной — и не в пользу старой консоли.

Самые ожидаемые игры 2022 года — скучно не будет! Самые ожидаемые игры 2022 года — скучно не будет!

Экшен выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Ранее авторы выпустили скриншоты и видео с новыми машинами, которые встретятся Элой в Forbidden West. Среди них есть роботизированная змея и подобие птеродактилей.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021