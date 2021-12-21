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Новый выпуск журнала Game Informer посвятили Horizon Forbidden West

Новый выпуск журнала Game Informer посвятили Horizon Forbidden West
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Предстоящей Horizon Forbidden West посвятили свежий номер журнала Game Informer, в котором приключению уделили 12 страниц и представили обложку с артом игры.

В свежем выпуске появится информации о причинах путешествия Элой на запад. Издание поделится впечатлениями от отрезков Horizon Forbidden West, которые им предоставили разработчики. Журналисты изучили стартовую локацию, системы прокачки навыков и оружия, а также сразились с боссом Slitherfang. Подробности должны появиться в ближайшее время.

Новый арт Horizon Forbidden West

Новый арт Horizon Forbidden West

Фото: Game Informer

По сюжету Horizon Forbidden West главная героиня Элой отправится на запад, чтобы найти способ вернуть в мир гармонию. На пути ей повстречаются новые типы врагов вроде подводных роботов и агрессивных фракций людей.

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Сегодня раскрыли размер приключения.

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