В Epic Games раздают весёлый симулятор переезда Moving Out

В магазине Epic Games к новогодним праздникам подарили уже 12 запланированных игр, а осталось только три. Новым подарком стал кооперативный симулятор переезда Moving Out, который можно забрать до 19:00 мск 29 декабря.
Moving Out предлагает одиночкам или компании до 4 игроков перетаскивать и расставлять мебель. Разработчики обещают проверить дружбу специалистов по переезду на прочность с помощью необычных испытаний, которые опираются на законы физики. Начинать предстоит с малого, но со временем появятся более сложные заказы в необычных зонах вроде домов с привидениями и виртуальной реальности.
Мы активно следим за ежедневными раздачами Epic Games Store и советуем вам добавить нашу страницу со всеми деталями раздачи в закладки!
Помимо подарков, в магазине Epic Games до 6 января проходит новогодняя распродажа. На ней можно купить Cyberpunk 2077 за 349 рублей, Death Stranding за 574 рубля и Red Dead Redemption 2 за 599 рублей.
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