Официально объявлены бесплатные игры для PS Plus на январь 2022 года
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Sony официально представила январскую подборку PS Plus на январь 2022 года, которая утекла в сеть примерно неделю назад.
- Deep Rock Galactic (PS5, PS4) — кооперативный шутер, где игроки в роли космических гномов отправляются в подземные пещеры в поисках добычи. Авторы приготовили для игроков уникальные локации, которые генерируются случайным образом.
- Persona 5 Strikers (PS4) — игра, события которой происходят после Persona 5. Проект выполнен в игровом стиле Dynasty Warriors, а протагонистом выступает персонаж по имени Джокер.
- DIRT 5 (PS5, PS4) — гоночная аркада Codemasters со ставкой на заезды по бездорожью. Разработчики добавили в игру множество контента, вдобавок предусмотрена игра с друзьями.
Все игры можно будет скачать с 4 января по 1 февраля. Проекты на февраль объявят 26 января.
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