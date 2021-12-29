Официально объявлены бесплатные игры для PS Plus на январь 2022 года

Sony официально представила январскую подборку PS Plus на январь 2022 года, которая утекла в сеть примерно неделю назад.

Deep Rock Galactic (PS5, PS4) — кооперативный шутер, где игроки в роли космических гномов отправляются в подземные пещеры в поисках добычи. Авторы приготовили для игроков уникальные локации, которые генерируются случайным образом.

Persona 5 Strikers (PS4) — игра, события которой происходят после Persona 5. Проект выполнен в игровом стиле Dynasty Warriors, а протагонистом выступает персонаж по имени Джокер.

DIRT 5 (PS5, PS4) — гоночная аркада Codemasters со ставкой на заезды по бездорожью. Разработчики добавили в игру множество контента, вдобавок предусмотрена игра с друзьями.

Все игры можно будет скачать с 4 января по 1 февраля. Проекты на февраль объявят 26 января.

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