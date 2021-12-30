Сразу три части Tomb Raider раздают бесплатно в Epic Games Store
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В течение недели, по 6 января, в Epic Games Store можно забрать три игры про приключения Лары Крофт — Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.
- Tomb Raider вышла в 2013 году. Игра выступила перезапуском франшизы о Ларе Крофт. Игрокам нужно изучать мир, противостоять врагам и разгадывать головоломки. Проект получил в основном положительные отзывы и собрал более 150 различных наград.
- Rise of the Tomb Raider — экшен, в котором Лара Крофт отправилась в Сибирь на поиски секрета бессмертия. Критики отмечали, что проект получился лучше игры 2013 года, хоть и тоже не обошёлся без недостатков.
- Shadow of the Tomb Raider вышла в 2018 году и завершила трилогию перезапуска. События экшена развернулись в Южной Америке, где Лара Крофт столкнулась с пирамидами, тьмой и концом света. Несмотря на положительные оценки, тайтл приняли прохладнее двух предыдущих игр.
6 января также закончится новогодняя распродажа. В её рамках по скидкам можно купить новинки вроде Battlefield 2042 и Far Cry 6, а также другие игры.
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