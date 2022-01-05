Подписка с сотней бесплатных игр Ubisoft появится на Xbox

Ubisoft неожиданно анонсировала, что в обозримом будущем на Xbox запустится подписка Ubisoft+. Туда входит около сотни различных игр компании для ПК, однако на консолях выбор явно будет незначительно отличаться.

Особенностью Ubisoft+ было то, что все игры компании сразу же попадали в библиотеку, да ещё и в максимальных изданиях со всевозможными дополнениями. То есть, например, грядущее расширение Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla обладатели абонемента получат бесплатно. В месяц доступ к сервису стоит 999 рублей.

В анонсе не сообщается, как будет распространяться Ubisoft+ на Xbox. Скорее всего, как и на ПК, это будет отдельная подписка. В состав Xbox Game Pass она не войдёт.

Никаких деталей запуска больше нет, однако в качестве жеста доброй воли французский издатель добавит кооперативную Rainbow Six Extraction в подписку Xbox Game Pass с самого релиза 20 января. Причём как на консолях, так и на ПК. Вдобавок и Rainbow Six Siege добавят в подписку для ПК.