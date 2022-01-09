Создатели Detroit: Become Human и будущей Star Wars Eclipse делают ещё и комедийную игру

Студия Quantic Dream, которая работает над Star Wars Eclipse, разрабатывает ещё один проект. Согласно информации инсайдера AccNgt, авторы Detroit: Become Human делают комедийную игру в сеттинге средневекового фэнтези.

Неанонсированная игра Quantic Dream основана на технической демонстрации The Dark Sorcerer для PS4, которую студия показала в 2013 году. Над проектом работает основная команда из Парижа, и он будет прогрессивнее Star Wars Eclipse. Историю пишет глава разработчиков Дэвид Кейдж, а интерактивное повествование будет нелинейным.

Как отмечает AccNgt, у студии есть проблемы с подбором сотрудников для средневековой игры. Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщил о сложностях разработки Star Wars Eclipse из-за нехватки кадров, поэтому релиз проекта не стоит ждать до 2024 года. Если верить информации, то наследница The Dark Sorcerer выйдет ещё позже.

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