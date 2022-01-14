ПК-версия God of War поступила в продажу

God of War вышла на ПК в магазинах Steam и Epic Games, и заранее загрузившие экшен уже могут начать прохождение. Цена в обоих сервисах одинаковая — 3149 рублей.

God of War на ПК предлагает ряд графических улучшений, поддержку разрешения 4K и сверхшироких мониторов. Эксперты отмечают хорошую оптимизацию порта, который стабильно работает на современных конфигурациях. Для достижения более высокой частоты кадров в экшене доступны технологии масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR.

По сюжету после событий God of War 3 Кратос поселился на севере, где у него родился сын Атрей. После смерти жены Фэй герои хотят развеять её прах с самой высокой горы девяти миров, но на пути у них встают скандинавские боги.

God of War вышла в 2018 году только на PS4 и получила множество наград «Игра года» и не только. Оценка на Metacritic от прессы составляет 94 балла из 100, а от игроков — 9,2 из 10. Критики уже оценили экшен на ПК — 93 из 100.

Новость по теме Графику God of War для ПК сравнили с PS5

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!