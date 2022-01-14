LEGO может выпустить набор по Uncharted 4 из более 1000 деталей

LEGO может начать продажи набора по Uncharted 4: A Thief’s End уже в марте этого года. В него войдут фигурки основных персонажей игры и 1326 деталей.

По информации инсайдера falconbrickstudios, который специализируется на LEGO, в набор по Uncharted 4 войдут бело-серый джип и пещера с сокровищами. Из фигурок персонажей появятся Нейтан, Салли и Елена в образах из последней части игровой серии.

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Набор LEGO по Uncharted вполне ожидаем, потому что серия находится на слуху. 28 января на PS5 выйдет сборник Legacy of the Thieves Collection, в который вошли ремастеры Uncharted 4 и Lost Legacy. Также Sony готовит премьеру фильма «Анчартед: На картах не значится», которая ожидается 18 февраля. Главные роли исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.

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