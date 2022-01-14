LEGO может выпустить набор по Uncharted 4 из более 1000 деталей

LEGO может начать продажи набора по Uncharted 4: A Thief’s End уже в марте этого года. В него войдут фигурки основных персонажей игры и 1326 деталей.
По информации инсайдера falconbrickstudios, который специализируется на LEGO, в набор по Uncharted 4 войдут бело-серый джип и пещера с сокровищами. Из фигурок персонажей появятся Нейтан, Салли и Елена в образах из последней части игровой серии.
Набор LEGO по Uncharted вполне ожидаем, потому что серия находится на слуху. 28 января на PS5 выйдет сборник Legacy of the Thieves Collection, в который вошли ремастеры Uncharted 4 и Lost Legacy. Также Sony готовит премьеру фильма «Анчартед: На картах не значится», которая ожидается 18 февраля. Главные роли исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 января 2022
-
22:11
-
21:39
-
20:59
-
20:17
-
20:10
-
19:56
-
19:12
-
19:00
-
18:26
-
18:16
-
17:55
-
17:45
-
17:22
-
16:38
-
16:37
-
16:21
-
15:41
-
15:18
-
14:45
-
14:36
-
14:20
-
13:55
-
13:39
-
13:25
-
12:54
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:31