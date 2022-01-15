Подробную карту из «Ведьмака» составили в Варшавском университете

Сотрудники Варшавского университета создали топографическую карту по миру «Ведьмака». Она содержит зоны и объекты из книг, игр, сериала и комиксов.
Создатели отмечают, что это первая карта, которая точно показывает рельеф местности, границы государств, реки и расположение городов с количеством жителей. Для наполнения добавили множество названий и географических объектов вроде гор и островов. Данные полностью соответствуют наработкам фанатов по вселенной «Ведьмака».
Благодаря такой карте можно подсчитать расстояние, которое проделали герои в книгах и играх между областями. В этом поможет приложенные справа обозначения.
В декабре прошлого года в сервисе Netflix состоялась премьера второго сезона «Ведьмака», который критики встретили положительно. Съёмки продолжения стартуют в марте. Также в этом году CD Projekt RED начнёт разработку новой игры серии.
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