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Подробную карту из «Ведьмака» составили в Варшавском университете

Подробную карту из «Ведьмака» составили в Варшавском университете
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Сотрудники Варшавского университета создали топографическую карту по миру «Ведьмака». Она содержит зоны и объекты из книг, игр, сериала и комиксов.

Создатели отмечают, что это первая карта, которая точно показывает рельеф местности, границы государств, реки и расположение городов с количеством жителей. Для наполнения добавили множество названий и географических объектов вроде гор и островов. Данные полностью соответствуют наработкам фанатов по вселенной «Ведьмака».

Благодаря такой карте можно подсчитать расстояние, которое проделали герои в книгах и играх между областями. В этом поможет приложенные справа обозначения.

В декабре прошлого года в сервисе Netflix состоялась премьера второго сезона «Ведьмака», который критики встретили положительно. Съёмки продолжения стартуют в марте. Также в этом году CD Projekt RED начнёт разработку новой игры серии.

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