Создатели God of War Ragnarok пока не знают, выйдет ли игра на ПК

God of War вышла на ПК 14 января — это уже самая успешная игра Sony на платформе. Пиковый онлайн экшена в Steam достиг 73 тысяч игроков. Проект очень понравился геймерам: в данный момент у игры 97% положительных рецензий на основе 8900 обзоров.
На днях издание Game Informer взяло интервью у геймдиректора проекта Кори Балрога. В нём автор поделился историей создания версии для ПК и рассказал о продажах проекта на PS4. На вопрос о возможном портировании сиквела — God of War Ragnarök — на ПК создатель ответил неопределённо. По его словам, сначала команде необходимо убедиться, что первую часть приняли по достоинству и что «разработчики сделали всё правильно». Однако в конечном итоге решение принимает сама Sony. Так что если мы и увидим Ragnarök на ПК, то это произойдёт не в ближайшем будущем.
God of War Ragnarök поступит в продажу на PS4 и PS5 в 2022 году. Разработчики пока не объявили дату релиза. По слухам, новыми деталями проекта Sony поделится на презентации State of Play, которая состоится в марте.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 января 2022
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 16 января 2022
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:09
-
16:14
-
15:15
-
14:24
-
13:51
-
13:39
-
13:36
-
12:56
- 15 января 2022
-
19:22
-
18:40
-
17:56
-
16:46
-
16:36
-
15:47
-
14:46
-
13:56
-
13:28
- 14 января 2022
-
22:11
-
21:39
-
20:59
-
20:17
-
20:10
-
19:56
-
19:12
-
19:00
-
18:26
-
18:16
-
17:55
-
17:45