Создатели God of War Ragnarok пока не знают, выйдет ли игра на ПК

God of War вышла на ПК 14 января — это уже самая успешная игра Sony на платформе. Пиковый онлайн экшена в Steam достиг 73 тысяч игроков. Проект очень понравился геймерам: в данный момент у игры 97% положительных рецензий на основе 8900 обзоров.

На днях издание Game Informer взяло интервью у геймдиректора проекта Кори Балрога. В нём автор поделился историей создания версии для ПК и рассказал о продажах проекта на PS4. На вопрос о возможном портировании сиквела — God of War Ragnarök — на ПК создатель ответил неопределённо. По его словам, сначала команде необходимо убедиться, что первую часть приняли по достоинству и что «разработчики сделали всё правильно». Однако в конечном итоге решение принимает сама Sony. Так что если мы и увидим Ragnarök на ПК, то это произойдёт не в ближайшем будущем.

God of War Ragnarök поступит в продажу на PS4 и PS5 в 2022 году. Разработчики пока не объявили дату релиза. По слухам, новыми деталями проекта Sony поделится на презентации State of Play, которая состоится в марте.

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