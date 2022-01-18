Сотрудники Activision Blizzard счастливы, а Бобби Котик всё же уйдёт

Сегодня Microsoft сообщила о покупке Activision Blizzard почти за $ 70 млрд, после чего возникли вопросы о будущем Бобби Котика и предстоящих изменениях.
По информации журналиста Bloomberg Джейсона Шрейера, сотрудники Activision Blizzard воодушевлены скорыми переменами. В пример работники приводят некоторые студии Xbox, в которых наблюдается позитивная рабочая культура. Вместе с этим некоторые недовольны тем фактом, что Microsoft даёт главе издательства Бобби Котику большую зарплату и спокойный выход из компании.
Кроме того, о будущем Бобби Котика сообщил один из сотрудников Bungie. По информации его источников, глава Activision Blizzard покинет издательства после завершения сделки с Microsoft. Технический гигант планирует сделать это до июля 2023 года.
В Activision Blizzard с июля 2021 года продолжаются скандалы, которые связаны с домогательствами и дискриминацией женщин. В ноябре почти 1500 сотрудников подписали петицию за увольнение Бобби Котика после скандальной статьи The Wall Street Journal. Недавно стало известно, что компания приняла меры почти к 100 работникам после внутреннего расследования.
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