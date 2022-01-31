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Теннисист Даниил Медведев назвал свои любимые игры: Rainbow Six Siege, Fortnite, NHL

Теннисист Даниил Медведев назвал свои любимые игры
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Российский теннисист Даниил Медведев в коротком интервью блогеру Николаю Полупанову рассказал про любимые видеоигры. Безоговорочным лидером для спортсмена стала Rainbow Six Siege.

Как отмечает Медведев, он погрузился в «Осаду» вместе с друзьями с самого релиза в конце 2015 года.

И всё, я не прекращал. Я нормально играю, платина один, при этом играю на контроллере. Я играю против всех этих типов, которые играют на мышке и клавиатуре.

Также теннисист отметил королевскую битву Fortnite, хотя она ему быстро надоела, и симулятор хоккея NHL.

NHL мне очень нравится, особенно играть с друзьями, с которыми мы не умеем играть. То есть как бы у нас один уровень.

Вместе с этим Медведев назвал киберспорт настоящим спортом.

Там же жесть. Ты стараешься понять, где будет твой соперник. Или в FIFA что он сделает в следующую секунду, чтобы ему ответить чем-то. И точно так же в обратную сторону. Мне нравится эта составляющая, поэтому в сюжетки я не играю.

Недавно спортсмен участвовал в турнире «Большого шлема» на Australian Open, где он занял второе место во время эмоционального финального матча.

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