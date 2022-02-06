В киевском метро разместили рекламу Horizon Forbidden West

Перед скорым релизом Horizon Forbidden West запустилась рекламная кампания. Промоматериалы с игрой появились даже в киевском метро.
На них можно увидеть граффити с Элой и несколькими роботами. Все работы вдохновлены оригинальными скриншотами из проекта. Художникам удалось в точности воссоздать плывущую Элой и некоторые виды машин, которые встретятся игрокам.
Сюжет Horizon Forbidden West расскажет о приключения Элой после событий Horizon Zero Dawn. Героиня отправится в новые земли. Там она встретит друзей, врагов и опасные виды машин. Авторы обещали более проработанный открытый мир и новые гаджеты.
Релиз Forbidden West состоится 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5. Недавно игра получила новый трейлер с испытаниями, которые Элой предстоит преодолеть.
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